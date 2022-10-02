2 yaşındaki Evra balkondan düşerek hayatını kaybetmişti... 'Acımızı bile yaşayamadık'

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Erva Yuca (2), 6 Eylül günü İstanbul Beylikdüzü’ndeki evlerinin balkonundan düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Erva, kurtarılamadı. Ancak ona ilk müdahaleyi yapan doktor, Erva’nın özel bölgelerindeki bazı izleri dikkate alarak, raporunda bunların cinsel istismar neticesinde olabileceğini belirtti. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Nöbetçi savcı hastaneye gelerek adli tıp görevlisiyle ölü muayene tutanağını hazırladı. Erva’nın cenazesi aynı gün Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve cinsel istismar şüphesinin de dikkate alınarak otopsi raporunun hazırlanması talep edildi. Ardından da Erva’nın babası, amcası ve amcasının oğlu gözaltına alındı. 3’ü de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Anne Meral Yuca da ifade verdi. Evde araştırma yapıldı. Erva hastaneye getirildiğinde üzerinde olan ve daha sonra çöpe atılan bezi bulundu ve incelemeye alındı.



Birkaç gün sonra Erva hakkında hazırlanan ve istismar şüphesinin dile getirildiği rapor sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ardından da Erva’nın dedesinin istismarına maruz kaldığı iddia edildi. Dedenin adının Cemil Soysal olduğu belirtilerek fotoğrafı da yayınlandı. Cemil Soysal’ın aileyle bir alakası olmadığı, Erva’nın dedesinin ise köyde yaşadığı anlaşıldı. Olayın gündem olmasından kısa bir süre sonra da 16 Eylül’de Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporu soruşturma savcılığına gönderdi. Rapor şöyle çıktı: “Biyolojik örneklerde herhangi bir sperm veya başka kişiye ait DNA tespit edilmedi. Anogenital bölgelerde ölüm sırasında meydana gelen değişiklikler dışında herhangi bir özellik tespit edilemedi. Cinsel istismar bulgusu saptanmadı.” Ölüm sebebi olarak da ‘yüksekten düşmeye bağlı beden travması, iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama’ gösterildi. Olaya dair detayları araştıran Hürriyet, aileye ve polisteki ifadelerine ulaştı. İfadelere göre o gün evde sadece Erva’nın annesi ve 7 yaşındaki ablası vardı. Annesi mutfakta yemek pişirirken çocuklar da balkondaydı. Anne Meral Yuca ifadesinde şunları söyledi:

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'BİZE İFTİRA ATILDI'

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“Erva ve 7 yaşındaki diğer kızım balkondaydı. Ben o sırada mutfakta yemek yapıyordum. Çocuklarımın yanına gideceğim esnada kızım Erva’nın balkonda olmadığını gördüm, inerek evin önüne gittiğimde Erva’yı yerde yatar vaziyette gördüm. Suriyeli komşumun aracıyla hastaneye götürdük. Eşimi arayıp haber verdim. İkametimde ailem ile yaşarım. Evime eşim ve çocuklarımdan başka kimse girmez. Ben tek başıma olduğumda veya kızlarım evde kaldığında eve kimseyi almam. Kızımın istismara uğradığını düşünmüyorum. Bu konudan dolayı da kimseden şikâyetim yok.”

ANNE: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Hürriyet’in ulaştığı anne Meral Yuca ayrıca şunları söyledi: “Çocuğumun acısını bile yaşayamadan çocuğum iftiraya maruz kaldı. Ben bile zan altına kaldım. Sanki çocuğuma bir şey olmuş da ben susmuşum. Raporun temiz olacağını zaten biliyordum. Ama kimseye hakkımı helal etmiyorum. Beddua ediyorum. Çocuğumun hastane raporu biz bile görmeden internetlerde çıkmış. Hiçbir partide tanıdığımız yok. Zaten elimiz kolumuz o kadar uzun değil. Ben yıllardır bu ailenin içindeyim. Hepsini tanıyorum zaten. Yıkıldım. Doktor ile de yüzleşmedim tam ne dedi ne demedi bilmiyorum. Acımızı yaşayamadık, çocuğumuza da bize de iftira atıldı.”