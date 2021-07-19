2 yaşındaki Ecrin Keskin her yerde aranıyor

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Olay, dün Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında bir anda gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.

Bölgede dün geç saatlerde ara verilen aramalara bu sabah erken saatte yeniden başlandı. Deniz polisi, küçük Ecrin'in kaybolduğu düşünülen derede arama yaptı. Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Yaklaşık 2 kilometrelik alanın tarandığı derede herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekipler, derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Baba Ferhat Keskin, "Kızımı anneme bırakmıştım, hastaneye gidiyorduk. Bir anda kaybolmuş, telefon geldi. Yoldan dönüp eve geldim. 2 gündür arıyoruz, çok üzgünüm" dedi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Emniyet Müdürü Suat Esin de olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip etti.

KUYUDA DA BULUNAMADI, HASSAS BURUNLU KÖPEKLER BEKLENİYOR

Ekipler, arama çalışmalarını bu defa Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusuna yönlendirdi. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devamı için bu defa hassas burunlu arama köpekleriyle çalışma yapılması kararı verildi. Ecrin'e ait kıyafetler, aileden istendi. Kent merkezinden yola çıkarılan 2 arama köpeğine bu kıyafetlerin koklatılacağı ardından evin etrafında geniş çaplı arama çalışması yapılacağı belirtildi.

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