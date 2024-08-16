×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 yaşındaki Damla'nın kahreden ölümü! Doğum gününde toprağa verildi... Acı detay: Babası da kısa süre önce hayatını kaybetmiş

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Kaza#Trafik
2 yaşındaki Damlanın kahreden ölümü Doğum gününde toprağa verildi... Acı detay: Babası da kısa süre önce hayatını kaybetmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:49

Aksaray'da anneannesi Selver Karataş (60) ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis midibüsünün çarptığı Damla Yağmur (2), doğum gününde toprağa verildi. Dede Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirirken, 'Torunumun babası da kısa süre önce öldü, şimdi ne yapayım ben.' diye feryat etti. Anne Gülizar Yağmur'un eşinin vefatı sonrası ailesinin yanına taşındığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci etapta meydana geldi. Çaban Mercan (65) yönetimindeki 68 S 07 65 plakalı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ile torunu Damla Yağmur'a çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Damla Yağmur'un öldüğü belirlenirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Selver Karataş da kurtarılamadı.

BABASI DA KISA SÜRE ÖNCE ÖLDÜ

Kazayı duyup gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirdi. Karataş polislere, "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, şimdi ne yapayım ben" diyerek gözyaşı döktü.

2 yaşındaki Damlanın kahreden ölümü Doğum gününde toprağa verildi... Acı detay: Babası da kısa süre önce hayatını kaybetmiş

Haberin Devamı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kazayı duyup hastaneye giden Gülizar Yağmur (32) da üzücü haberi burada aldı. Yağmur'un eşi Hüseyin Yağmur'un 1 yıl önce beyin kanaması geçirerek öldüğü öğrenildi. Gülizar Yağmur'un, eşi öldükten sonra ailesinin yanında 2 kızı ile kaldığı belirtildi.

2 yaşındaki Damlanın kahreden ölümü Doğum gününde toprağa verildi... Acı detay: Babası da kısa süre önce hayatını kaybetmiş

Otopsi işlemlerin ardından Damla Yağmur'un cenazesi, sabahın erken saatlerinde yakınları tarafından alınarak Çekiçler köyüne götürüldü.

2 yaşındaki Damlanın kahreden ölümü Doğum gününde toprağa verildi... Acı detay: Babası da kısa süre önce hayatını kaybetmiş

Cenaze toprağa verilirken, bugün Damla Yağmur'un doğum günü olduğu öğrenildi. Selver Karataş'ın da bugün defnedileceği bildirilirken, gözaltına alınan midibüs şoförünün işlemleri ise sürüyor.

2 yaşındaki Damlanın kahreden ölümü Doğum gününde toprağa verildi... Acı detay: Babası da kısa süre önce hayatını kaybetmiş

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!