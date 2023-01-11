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2 yaşındaki çocuğu, yangından 11 yaşındaki ağabeyi kurtardı

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#Adana#Yüreğir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 09:52

Adana’da bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk, alevlerden 11 yaşındaki ağabeyi tarafından kurtarıldı.

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Olay, 5 Ocak'ta Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir müstakil evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, anne Azize ve baba İbrahim Kaplan asker uğurlamasında olduğu sırada söz konusu evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Evde bulunan Mahmut Kaplan (11), 2 yaşındaki kardeşini kucağına alarak son anda evden kendisini dışarı attı ve komşulardan yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü, ancak 2 odalı evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

4 çocuğu ve kocasıyla birlikte kış günü zor durumda kaldıklarını belirten anne Azize Kaplan, "Ne bulaşık makinem, buzdolabım, televizyon kaldı, her şey yandı. Kış günü, öbür odada kalıyoruz. Biraz güneş çıktığında dışarı çıkıyoruz, başka bir şey yapamıyoruz” dedi.

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Kardeşini kurtaran Mahmut Kaplan ise, "Kardeşimi alıp zor çıkardım. Yangını gördüm, komşulara haber verdim, bağırdım. Çok korktum, ev yandı, kardeşim de yanacaktı diye çok korktum” ifadelerini kullandı.

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#Adana#Yüreğir#Yangın

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