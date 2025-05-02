2 yaşındaki çocuğa cehennemi yaşattı

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DENİZLİ Sarayköy’de eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen sevgilisi Süleyman Danış (24) ile birlikte yaşamaya başladı. Önceki sabah evden çıkan Satı Buse D. komşularından, 2 yaşındaki oğlu A.K. ile kendisinin sevgilisi tarafından dövüldüğünü söyleyip yardım istedi. Komşuları, Satı Buse D. ile oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede çocuğun yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini gören doktorlar polise haber verdi.

Yapılan muayenede A.K.’nin ağır şekilde dövüldüğü, darp sonucu da sağ kolunda kırık oluştuğu, yüzü başta olmak üzere vücudunun birçok yerinde yaralanma olduğu, aldığı darbeler sonucu gözlerinin kapandığı belirlendi. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan A.K.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan anne Satı Buse D., ilk ifadesinde, sevgilisi Süleyman D.’nin kendisini ve çocuğunu dövdüğünü söyledi. Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Polis ekipleri, çocuğu öldüresiye döven Süleyman Danış’ı evde uyurken yakaladı. Danış ilk ifadesinde, Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.’nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.’ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Süleyman Danış ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKANLIK: ÇOCUĞUN HAKKINI ARAYACAĞIZ

- Bakanlığın sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız” ifadelerine yer verildi.