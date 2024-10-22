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2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

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#Bebek#Samsun#Defne Kayadibi
2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 17:21

Samsun'da evlerinde nefes borusuna fıstık kaçan Defne Kayadibi (2), hayatını kaybetti. Kayadibi, son yolculuğuna uğurlandı.

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İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, dün akşam, evlerinde tek yumurta ikizi Ece ile birlikteyken Defne Kayadibi'nin, yediği fıstık boğazına kaçtı.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

Defne'nin nefes alamadığını gören annesi Nurgül (29) ve babası Aykut Kayadibi (31), sağlıkçı olan komşularına haber verdi. Eve gelen sağlık çalışanı, çocuğun nefes borusundaki fıstığı Heimlich manevrasıyla çıkarttı.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Defne bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

Otopsisinin ardından dün akşam hastaneden alınan Defne bebek, bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

Cenazede Nurgül ve Aykut Kayadibi çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

2 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü: Boğazına kaçtı, kurtarılamadı

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#Bebek#Samsun#Defne Kayadibi

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