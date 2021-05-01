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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 01.05.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

2 yaşındaki Abdurrahman Taha'nın acı ölümü

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2 yaşındaki Abdurrahman Taha'nın acı ölümü

Gaziantep'te devrilen motosikletin altında kalan 2 yaşındaki Abdurrahman Taha, hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Ali Cüneyd Taha'nın oğlu Abdurrahman oyun oynarken, kendilerine ait park halindeki motosiklet, üzerine devrildi. Yaralanan Abdurrahman Taha, çağırılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Minik Taha'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

2 yaşındaki Abdurrahman Tahanın acı ölümü

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