2 yaşında ama 16 ameliyat geçirdi! Baba 'Yenidoğan Çetesi'ni işaret etti

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İstanbul'da dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak bilinen ‘hidrosefali’ teşhisi konulup, 16 ameliyat geçiren 2 yaşındaki Ayaz Karayiğit, tedavi gördüğü memleketi Batman’daki hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun daha kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesini isteyen Metin Karayiğit (40), “Bu küçük bedene bu kadar ameliyat sığdı. Benim çocuğumda şu an görme, duyma, ağlama yok. Uzun süredir çocuğumu sevk ettirmek için uğraşıyorum. Tam donanımlı veya üniversite hastanelerinden yardım istiyorum” dedi.

16 AMELİYAT GEÇİRDİ

Metin ve Leyla Karayiğit'in (42) 2 yıl önce İstanbul’da doğan 4’üncü çocukları Ayaz’a, dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak da bilinen ‘hidrosefali’ teşhisi konuldu. 1,5 yıldır Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ayaz Karayiğit, şu ana kadar 16 ameliyat geçirdi. Metin Karayiğit, hastanede ilgili branş olmadığından oğlunun daha donanımlı bir hastaneye sevki için 1,5 yıldır uğraştığını belirterek yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de Ayaz’ın sevk işlemleriyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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TEŞHİSİ YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİNİN HASTANESİ KOYMUŞ

Oğlu Ayaz’a hidrosefali teşhisinin, daha önce ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen suç örgütünün sanıklarının olduğu özel bir hastanede konulduğunu belirten Metin Karayiğit, “Oğlum Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğdu. Doğduğu gün bir özel hastaneye sevk ettiler. Burada 40 gün her şey güzel gitti. Sağlıklıydı. Bir sıkıntısı yoktu. 41'inci gün oradan bizi başka bir özel hastaneye sevk ettiler. Burada hidrosefali olduğunu öğrendik. Kafasının büyüdüğünü öğrendik. Önceden böyle bir şey yoktu. Oradan ücret istediler ameliyat için. Ücreti veremeyeceğimizi beyan ettik. Bu sefer de bizi Bahçelievler’deki bir özel hastaneye gönderdiler. Bundan sonra bu hastanelerin ve doktorların, Dursun Eryılmaz ve Zeki Ötünç'ün ‘Yenidoğan Çetesi’nden dolayı tutuklandığını ve hastanelerin kapatıldığını duyduk. Bunlar hakkında şikayette bulunduk” diye konuştu.

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"OĞLUMUN TAŞIDIĞI YÜK ÇOK BÜYÜK"

Hastanede ilgili branşın olmaması nedeniyle daha kapsamlı tedavisinin devam etmesi için sevkini isteyen Karayiğit, “Şu an oğlum 25 aylık. 16 ameliyat geçirdi. Şu anda Batman'dayız. Buradan sevk için uğraşıyoruz çünkü burada branşları yok. Üniversite hastanesi veya tam donanımlı bir hastaneye sevkini istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Eşim engelli. Hep hastanelerde geçiyor günümüz. Bu sebepten dolayı 2 senedir çalışamıyorum.” dedi.

“MAMAYI HORTUMLA VERİYORUZ”

“Bu süreç bizi hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem de psikolojik anlamda çok yıprattı.” diyen Karayiğit, şunları söyledi: “Oğlumun bedeni küçük ama taşıdığı yük çok büyük. Bu yükün altında hep beraber eziliyoruz. Yardım bekliyoruz. Benim çocuğum 25 aylık, 16 ameliyat geçirdi. Bu küçük bedene bu kadar ameliyat sığdı. Benim çocuğum da şu an görme, duyma, ağlama yok. Mamayı hortumla veriyoruz. Bir fonksiyonu yok ama nefes alıyor. Nefes aldığı sürece de ben bakmakla yükümlüyüm. Yaşatmakla yükümlüyüm. 1,5 senedir çocuğumu sevk ettirmek için uğraşıyorum. Tam donanımlı veya üniversite hastanelerinden yardım istiyorum, yardım bekliyorum. Sevk konusunda bize yardım edin” diye konuştu.