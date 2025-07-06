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2 yaş geçtiyse 7 yaş sonrası

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#Sünnet#Çocuk Sağlığı#İdrar Yolu Enfeksiyonu
2 yaş geçtiyse 7 yaş sonrası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

2-7 yaş arasında yapılan sünnetlerin çocuklarda kötü etki bıraktığını söyleyen Doç. Dr Akif Diri, “2 yaşa kadar yapılamayan sünnet, 7 yaş sonrasına bırakılmalı” dedi.

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Üroloji Uzmanı Doç. Dr Akif Diri, sünnet konusunda vatandaşları uyararak Hürriyet’e şunları söyledi: “Yenidoğan döneminde (yaşamın ilk 4 haftası içerisinde) sünnet uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu dönemde doku iyileşmesi daha hızlı ve sağlıklı olabileceği gibi, psikolojik olarak da çocuk sünnetten en düşük düzeyde etkilenir. Yapılan çalışmalar, doğumdan itibaren ilk bir yıl içinde yapılan sünnetin idrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini 10 kat azalttığını gösteriyor.

Çocuklar, 2 ile 7 yaş arası dönemde cinsel organlarını tanıyorlar. Bu sebeple söz konusu dönemde yapılan sünnet ve benzeri bir işlem çocuktaki psikolojik istenmeyen etkileri artırır. Ciddi kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi çocuğun genel durumunu bozan durumlarda ya da kanama problemi olan çocuklarda, erken doğan bebeklerde, yağ dokusu içerisine gömülü-saklı penis varlığında, testisler etrafında çift taraflı sıvı toplandığı durumlarda sünnet yapılmaz. Böyle durumlarda planlı cerrahiler uygulanmalıdır. Sünnet için ideal bir mevsim yok. Aileler genellikle okulların tatil olduğu dönemi tercih ediyorlar. İlk gün çocuğun yatak istirahati yapması faydalı olur.”

 

 

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#Sünnet#Çocuk Sağlığı#İdrar Yolu Enfeksiyonu

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