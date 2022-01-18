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2 yangın 2 kahraman

#ERZURUM#Yangın#Kahraman
2 yangın 2 kahraman

Erzurum’da, dün sabaha karşı Afgan ailenin evinde yangın çıktı. Ambulans gelene kadar 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi. Bir başka kahramanlık haberi ise İzmir’den geldi. İzmir’de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak isteyen Kaan Yalçın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Erzurum’un Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi’ndeki apartmanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, dün 04.00 sıralarında yangın çıktı. Gece yakılan soba nedeniyle başladığı sanılan yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep Alavi’yi (14) dışarı çıkardı.

3 ÇOCUĞU KURTARDI

Anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük ise diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini sırayla çocuklara taktı. Bir süre sonra fenalaşan Küçük, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Küçük’ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu sırada 3 kız kardeş de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Anne Roghayyeh Alavi’nin entübe edildiği, çocuklarının bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikenin sürdüğü belirtildi.

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DAİREYE GİTMEK İSTEMİŞ

Öte yandan İzmir’in Gaziemir ilçesi Hasan Güven Caddesi’ndeki sitede bulunan apartmanın üst katında, önceki gün 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın’a (27) ulaşmak için harekete geçti. Ekipler, Yalçın’ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Yalçın’ın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın’ın yangın çıkan apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürerken, Yalçın’ın dairede mahsur kalanları kurtarmak için daireye çıkmak istediği ancak dumandan etkilendiği ortaya çıktı. Reklam ve tanıtım işleri yapan, bekâr olduğu belirtilen Yalçın, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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‘YARDIM ETMEYİ ÇOK SEVERDİ’

İzmir’de, yangında mahsur kalanları kurtarmak isterken hayatını kaybeden Kaan Yalçın’ın çok yardımsever biri olduğunu anlatan dayısı Sedat Özkan, “Kaan, binayı da bilmediğinden çıkamamış. Kurtulmak için hemen asansöre girmiş. Elektrik tesisatı kilitlenince mahsur kalmış. Yangından 10-15 dakika sonra müdahale etmişler ancak hayata döndürememişler. Geçen cumartesi günü beni ziyarete gelmişti. Maç izlemek için sözleşmiştik. Muğla’daki orman yangınında da gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılmıştı. Bana da sürekli videolar atıyordu. Hayatı çok severdi, insanlara yardım etmeyi çok severdi. Bu olayda da böyle olmuş. Yangında ihmal olduğunu düşünüyoruz. Çok yeni bir bina olmasına rağmen yangın alarm sistemi ve söndürme sistemi çalışmamış. Gerekli şikâyetlerde bulunacağız” diye konuştu.

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#ERZURUM#Yangın#Kahraman

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