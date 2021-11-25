2 üniversiteli H.Ç.’den eşine dava

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ANKARA’da yaşayan iki üniversite mezunu H.Ç. (43), 16 yıl önce muhasebe bürosunda birlikte çalıştığı F.Ç. ile hayatını birleştirdi. Eşinin çalışmasına izin vermediği H.Ç., bir süre sonra da iddiaya göre, fiziksel ve psikolojik şiddet görmeye başladı. 2 çocuğu için evliliğini sürdüren H.Ç., 1 yıl önce evi terk ederek, boşanmaya karar verdi. Ailesinin yanına yerleşen H.Ç., boşanma davası açtı. H.Ç., boşanma davası devam ederken, çocuklarını görmek için geldiğinde kendisini yine darp ettiğini öne sürdüğü eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.



‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

H.Ç., evlenmeden önce eşinin kendisini farklı tanıttığını ileri sürerek, “Evlendiğim günden itibaren zulüm başladı. 3.5 yıl onun ailesiyle birlikte yaşadıktan sonra kendi evimize çıktığımız ilk gün ‘Bundan sonra hayatın daha beter olacak’ dedi. Onun şiddeti ve zulmü yüzünden üzüntüden karnımdaki 5 aylık bebeğim öldü. Oğlum 5-6 yaşlarındaydı. Beni koridora yatırdı, boğazımı sıktı, elinden zor kurtuldum. Oğlumun gözünün önünde oldu. Çocuklarım için katlandım. 2 üniversite mezunu bir bayanım. Çok sosyal bir kadındım. Birçok kurslara gittim. 16 yıl bana izole hayat yaşattı. 15 sene tuşlu telefon kullandım. Zulmediyordu. Ekonomik, psikolojik ve fiziki şiddet vardı. Bir gün oğlumu ikna edip, ‘Evden gidelim’ dedim. Kıyafetlerimizi valize yerleştirip dolabın içine sakladım. Eğer o dolabı açıp da onları görseydi beni kesin öldürürdü. O evden çocuklarımla beraber kaçtım ve boşanma davası açtım” dedi.

H.Ç., dava aşamasında çocukları görme bahanesiyle geldiğinde yine eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek, “Sokağa çıkmaya korkuyorum. Can güvenliğim yok. Bir an önce boşanmak istiyorum. Çocuklarımı ona asla vermek istemiyorum. Her an başıma ne geleceğini bilmiyorum. Uzaklaştırma kararım var ama polis sonuçta yanımda gezmiyor” diye konuştu.

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‘BANA PATLICAN YAPMADI’

F.Ç. ise eşinin çok sevdiğini bilmesine rağmen ‘patlıcan oturtma’ yemeğini evlilikleri boyunca sadece 1 kez yaptığı, ekmek almaya, çöp atmaya dahi çıkmadığını ileri sürerek, karşı velayet ve manevi tazminat davası açtı.