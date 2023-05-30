2. turun şifreleri

Haberin Devamı

OĞAN’IN MEMLEKETİNDE 8 PUAN ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bayburt’un ardından en yüksek oy aldığı iller Gümüşhane (yüzde 78.54), Çankırı (yüzde 76.76), Yozgat (yüzde 76.36), memleketi Rize (yüzde 75.86) ve 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş (yüzde 75.77) oldu. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır, birinci tura göre 8 puan artışla Erdoğan’ın oyunu en fazla yükselttiği şehir oldu. Erdoğan, bu ilde ilk turda yüzde 25.29 olan oyunu ikinci turda yüzde 33.22’ye çıkardı. Oğan, ilk turda memleketinde yüzde 11.94 oy almıştı. Erdoğan ayrıca Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri’de birinci tura göre 4 puanın üstünde artış sağladı. İlk turda 51 şehirde birinci olan Erdoğan, Hatay’la birincilik listesini 52’ye çıkardı.

Haberin Devamı

KAYSERİ VE BİLECİK

Oğan’ın ilk turda yüzde 8.83 ile en yüksek ikinci oyunu aldığı Kayseri’de Erdoğan ilk turda yüzde 63.33 olan oyunu 4 puandan fazla artışla yüzde 67.89’a çıkardı. Kayseri’de seçime katılım oranı ise yüzde 3 düştü. Oğan’ın yüzde 8.12 ile en çok oy aldığı üçüncü il olan Bilecik’te ise Kılıçdaroğlu yüzde 41.25 olan oyunu yüzde 46.53’e çıkardı. Erdoğan da Bilecik’te 3.4 puan artışla yüzde 53.47 oy aldı. Bu ilde Oğan’dan kayan seçmenin yarıdan fazlasının CHP Lideri’ni tercih ettiği tahmin ediliyor.

Eskişehir

KATILIMIN YÜKSELDİĞİ TEK İL TUNCELİ

- CHP Lideri, memleketi Tunceli’de oyunu ilk tura göre 2.5 puan artırarak yüzde 82.81’e çıkardı. Kılıçdaroğlu, Tunceli’nin ardından en yüksek oyu Şırnak (yüzde 76.30), Hakkâri (yüzde 72.11), Diyarbakır (Yüzde 71.61) ve Kırklareli’nden (yüzde 68.42) aldı. 65 bin 606 seçmenli Tunceli, 87.47 ile ülke genelinde katılımın yükseldiği tek il oldu. 14 Mayıs’ta 56 bin 640 geçerli oy kullanılan şehirde pazar günü 57 bin 385 oy kullanıldı ve 56 bin 890 geçerli oy çıktı. Katılım binde 12 arttı. Kılıçdaroğlu, birçok ilde ilk tura göre oyunu artırırken Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Şanlıurfa’da ise 1 puana yaklaşan kayıplarla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, bu illerin bazılarında ilk turdan fazla sayıda oy almasına karşın, katılımdaki düşüş ve Erdoğan’ın oyundaki artış sonucunda oransal kayba uğradı.

Haberin Devamı

OSMANİYE’DE OYLAR PAYLAŞILDI

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de 321 bin 685 seçmen sandığa gitti. İlk tura kıyasla Erdoğan 4 puan, Kılıçdaroğlu da 3 puan oyunu yükseltti. Oğan, Osmaniye’de yüzde 6.41 ile ülke ortalamasının üzerinde tercih almıştı. Bu ilde de Oğan’ın seçmeni iki adaya dağıldı.

İNCİTİCİ MESAJLAR SANDIĞA YANSIDI

- Erdoğan, 6 Şubat depremleriyle hasar gören 11 afet ilinin tamamında oy oranını ilk tura göre artırdı. Depremden en fazla zarar gören 4 il arasında Erdoğan’ın oylarında en yüksek artış 4 puanla afetin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşandı. Diyarbakır dışında 10 ilin tamamında yarışı ilk sırada bitiren Erdoğan, ilk turda geride olduğu Hatay’da da ilk sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

DÖNEN OY DENGESİ

Bazı analizlerde, Türkiye genelinde ilk turda elenen adaylardan kalan 5.6 puanlık oyun 2.96’sının Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, 2.64’ünün Erdoğan’a geçtiği hesaplanıyor. Deprem bölgesinde ise denge Erdoğan lehine oluştu. Afet illerinin büyük bölümünde, ilk turdan kayan oyların en az 3 puan civarındaki bölümü Erdoğan’a, daha az miktarı ise Kılıçdaroğlu’na geçti. Bu tercihte, ilk turdan sonra marjinal düzeyde de olsa depremzedelere yönelik incitici mesajların etkili olduğu tahmin ediliyor.

DEFNE’DE DURUM DEĞİŞMEDİ

- 1 milyon seçmenli Hatay’da ilk turda 870 bin oy kullanılmış ve iki aday yarışı başa baş götürmüştü. Kılıçdaroğlu toplam 481 oy fark ve yüzde 48.08 oranla birinci, Erdoğan ise yüzde 48.03 oranla ikinci çıkmıştı. Oğan ise yüzde 3.57 oy almıştı. İkinci turda 430 bin 551 oy alan Erdoğan yüzde 50.13 oranı yakalarken, Kılıçdaroğlu 428 bin 257 oyla yüzde 49.87’ye ulaştı. Bu tabloya göre Oğan’ın seçmeninden gelen oylarla Erdoğan, Hatay’da ipi göğüsledi.

Haberin Devamı

Hatay

İlk turda olduğu gibi Hatay’ın çoğu ilçesinde Erdoğan önde tamamlarken, yine Defne, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde CHP Lideri birinci çıktı. Samandağ yüzde 92.51, Defne de yüzde 91.35 oranla Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı ilçeler oldu. Defne ilçesi özellikle deprem sonrasında hızla tamamlanan Devlet Hastanesi yatırımıyla gündeme gelmişti. Erdoğan’ın bu ilçedeki oyu değişmeyerek yüzde 8.65’te kaldı.