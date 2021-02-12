2. tur başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘HEDEF TÜM VATANDAŞLAR’

AK Parti MKYK üyeleriyle birlikte 28 gün önce Ankara Şehir Hastanesi’nde ilk doz COVID-19 aşısını yaptıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ikinci doz aşıyı oldu. Memleketi Rize’ye hareketinden önce aşısını yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşı olduğu sıradaki görüntüleri paylaşılmadı. Erdoğan, aşı yaptırmasının ardından Telegram hesabından “Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz” paylaşımında bulundu.

Erdoğan, ilk doz COVID-19 aşısını 15 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi’nde yaptırmıştı.

‘EN YAKIN ZAMANDA KURTULURUZ İNŞALLAH’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu da vuruldu. Makam odasında aşı vurulurken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan MHP Lideri, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum” dedi.

AKŞENER DE OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet bahçeli ikinci doz aşılarını dün yaptırdı. 15 Ocak’ta ilk doz aşıyı yaptıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün öğleden sonra, ikinci doz aşısını oldu. Hacı olması nedeniyle, omzu göründüğü için ilk doz aşısını olurken fotoğrafını paylaşmayan Akşener, yine bir paylaşımda bulunmadı.

KILIÇDAROĞLU’NUN İLK DOZ SIRASI GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı olma çağrısının ardından “Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ilk doz aşı için yaş sırasının geldiği öğrenildi. 72 yaşında olan Kılıçdaroğlu’nun çağrılmak için haber beklediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki birkaç gün içerisinde aşı vurulması bekleniyor. (Umut ERDEM/ANKARA)

MİLLETVEKİLLERİNE MECLİS’TE AŞILAMA

TBMM Hastanesi’nde milletvekillerinin aşılanmasına dün başlandı. “Milletvekilleri, milletvekili olduğu için aşı olmayacak” diyen Şentop, şunları söyledi: “Bilim Kurulumuzun bu konudaki değerlendirmesi de böyle. Milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı sebebiyle aşı olmaları gerekiyor. Türkiye genelindeki oran yüzde 2.5-3 civarındayken, milletvekilleri arasında yüzde 30’a yakın bir oran var. Yaklaşık virüs yaygınlığının 10 katı milletvekilleri arasında görülüyor. Dolayısıyla sadece kendileri virüsü almakla kalmıyor, temas sebebiyle seçim bölgelerinde muhatap oldukları vatandaşları da risk altına sokuyor bu durum. Dolayısıyla milletvekillerinin, virüsün yaygın olması sebebiyle aşılanmasında fayda var. Bu koruma sadece onları değil, temas ettiği seçmenleri de dikkate alarak düşünülen bir şey.”

65 YAŞ ÜSTÜ VE 60 YAŞ ÜSTÜ EŞLERİ BUGÜN

Dünden itibaren başlayan 70 yaş üzeri aşılanmasından sonra bugünden itibaren de 65 yaş üzeri ve onların 60 yaş üstü eşleri de randevu alarak gidecekleri sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından “Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim” mesajı paylaştı. Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla hafta sonundan itibaren üst düzey devlet yöneticileri aşılanacak. Şubat sonuna doğru öğretmenlere de aşılama başlayacak. (DHA-AA)

28 GÜN SONRA AYNI KOLTUKTA...

Bakanlığın öncelik listesinde yer alan sağlık çalışanlarına 28 gün aradan sonra dün 2’nci doz aşılar yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından, Sağlık Bakanlığı’nca cep telefonuna yollanan SMS’lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız” diye yazdı.