×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Viranşehir
2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 13:50

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 TIR ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında Ömer Alması (51) ile Mehmet Ali Eşin (53), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Curcup Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR ile otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Kazada TIR’lar şarampole yuvarlanırken, otomobil takla atarak yol kenarındaki duvara çarptı.

2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı: 2 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömer Alması ile Mehmet Ali Eşin, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Alması ve Eşin’in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı: 2 ölü

YOLDA ULAŞIM AKSADI

Kaza nedeniyle Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Gözden KaçmasınKıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandıKıskançlık krizine girip ağladı; polisin silahını almaya çalışınca tutuklandıHaberi görüntüle

2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı: 2 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Viranşehir

BAKMADAN GEÇME!