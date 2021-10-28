2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon 'UÇBEY' kamerasında

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince, Artuklu kırsalında 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 'UÇBEY' isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı. Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi. O anlar da UÇBEY'in kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY'in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağladığı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü
Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi