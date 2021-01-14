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ANKARA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2 terörist teslim oldu

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2 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

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