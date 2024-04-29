2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2024
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/oIA28Ty8Ks