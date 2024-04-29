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2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 10:15

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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