2 teker arası yolculuk

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan İstanbul’a turist getiren otobüs, geçen cumartesi günü turun tamamlanmasının ardından dönüşe geçti. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren yabancı uyruklu kaçak göçmenler olduğunu belirledi.

TÜRKİYE’YE DE KAÇAK GİRMİŞLER

Bulgaristan’a yasadışı yollardan girmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

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