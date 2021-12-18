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2 sokak köpeğini tüfekle vurdu! Gözaltına alındı

#Köpek#Tüfek#Gaziantep
2 sokak köpeğini tüfekle vurdu Gözaltına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kümesindeki tavuklarını yediklerini iddia ettiği 2 sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan M.K. gözaltına alındı.

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Gökçedere Mahallesi’nde oturan M.K., kümesindeki tavuklarını yediğini iddia ettiği 2 sokak köpeğini av tüfeği ile vurdu. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler M.K.'yi gözaltına alırken, köpekler ise çağırılan hayvan ambulansı ile Büyükşehir Belediyesi’nin hayvanat bahçesindeki barınağa getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin çekilen röntgen filmlerinde vücutlarında çok sayıda saçma olduğu tespit edildi.

2 sokak köpeğini tüfekle vurdu Gözaltına alındı

"DURUMLARI STABİL"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli veteriner hekim Berna Sarıçiçek, karın bölgesinden vurulan her köpeklerin tedavisine devam ettiklerini söyledi. Ameliyat edilen köpeklerin vücutlarındaki saçmaların temizlendiğini ifade eden Sarıçiçek, "Nurdağı ilçesinde iki köpeğin tüfekle vurulduğu haberini aldık. Yaralı köpekler, ekiplerimiz tarafından hayvan ambulansı ile alınarak bakım evimize getirildi. İlk müdahaleleri yapıldı, röntgenleri çekildi, kan tahlilleri yapıldı. Bütün saçmalar vücuda yayılmış durumdaydı. Bize geldiğinde durumları kritik olan köpeklerimizin operasyonları gerçekleştirildi. Şu an için durumları stabil. Kısa sürede tedavilerini yaparak, köpeklerimizi tekrar doğaya salacağız" dedi.

M.K.'nin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

2 sokak köpeğini tüfekle vurdu Gözaltına alındı

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#Köpek#Tüfek#Gaziantep

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