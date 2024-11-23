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2 sevgilinin ölümüne yeni soruşturma

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#Kırşehir#Sevgili#Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi
2 sevgilinin ölümüne yeni soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 07:00

Kırşehir’de Ağbayır mevkisinde 25 Mart 2022’de 16.00 sıralarında, özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan (21) ile Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir (18), Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici (36) ve Sami Aydoğan (33) tarafından elleri kelepçelenip, ayakları iple bağlanarak tabancayla vurularak öldürüldü.

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Sorgularında cinayeti itiraf eden Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl mart ayında görülen duruşmada sanıklar 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHMAL İDDİASIYLA ŞİKÂYET

Hayatını kaybeden Hasan Aydoğan’ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Kahraman ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç’ın ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikâyet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi’nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 1’inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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#Kırşehir#Sevgili#Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi

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