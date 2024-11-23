2 sevgilinin ölümüne yeni soruşturma

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Sorgularında cinayeti itiraf eden Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl mart ayında görülen duruşmada sanıklar 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHMAL İDDİASIYLA ŞİKÂYET

Hayatını kaybeden Hasan Aydoğan’ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Kahraman ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç’ın ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikâyet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi’nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 1’inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.