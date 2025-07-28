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2 sevgili cinayetinde belediye de yargıda

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#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan#Güvenlik Görevlisi
2 sevgili cinayetinde belediye de yargıda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

Kırşehir’de özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan (21) ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir (18), 25 Mart 2022’de 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici (36) ve Sami Aydoğan (33) geldi.

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Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. İki sevgilinin ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren şüpheliler, çifti katledip cesetlerini Kızılırmak Nehri’ne attı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl mart ayında görülen karar duruşmada tutuklu Şefik Ekici ve Sami Aydoğan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürülen Hasan Aydoğan’ın ailesinin şikâyeti sonrasında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı, Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla dava açtı. 

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‘DÜZENLEME YAPMADILAR’

Hazırlanan iddianamede “Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan’ın katledilmesi olayında belediye güvenlik görevlisi olan Sami Aydoğan ile Şefik Ekici’nin bu malzemeleri kullandığı, belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılan personelin kullanımında olan cop ve kelepçenin mesai bitiminde görev alanı dışında ve maksadından farklı şekilde kullanımının önüne geçilmesi amacıyla bu konuda belediye yetkililerince bir düzenlemenin yapılmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığı” belirtildi.

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#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan#Güvenlik Görevlisi

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