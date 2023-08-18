2 şehit 2 acı

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VAN İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör, eğitim sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Güngör, kurtarılamayarak şehit oldu. Güngör, Adana’da törenle toprağa verildi.

ANKARA’DA UĞURLANDI

Kilis Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit polis için Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen törene MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Şehit polis, törenin ardından Karşıyaka Şehitliği’nde toprağa verildi.