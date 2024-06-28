2. Seçil vakası

Haberin Devamı

Denizbank Bornova Şubesi’nde yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kâr vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere Karşıyaka Spor Kulübü’nün 3 yöneticisi ile 2 işinsanından yaklaşık 200 milyon lira topladı. Hatice Ö.’nün topladığı paraları üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.’nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği de iddia edildi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan işinsanlarının şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Müdirenin 200 milyon lirayı verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Haberin Devamı

Hatice Ö.’nün ise evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu, pişman olup gittiği Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındığı öğrenildi. Başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

Hatice Ö.’nün bankayla ilişiği kesilirken DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de konu hakkında “İncelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. Önümüzdeki hafta başına kadar sonuçlanır” yorumunu yaptı.

İstanbul’da bir Denizbank şubesinde müdür olan Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiden yüksek getirili fon vaadiyle milyonlarca lira toplamıştı. Erzan tutuklu yargılanıyor.