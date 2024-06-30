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2. ‘Seçil Erzan’ın mallarına el koyuldu

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#İzmir#Denizbank#Karşıyaka
2. ‘Seçil Erzan’ın mallarına el koyuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Karşıyaka Spor Kulübü’nün 3 yöneticisi ile 4 işinsanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. ve paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç.’nin malvarlıklarına el koyuldu.

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İzmir’de, Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., o dönem yönetim kurulu üyesi ve Altyapı Basketbol Şube Başkanı olduğu Karşıyaka Spor Kulübü’nün 3 yöneticisi ile 4 işinsanından yüksek kâr vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere yaklaşık 250 milyon TL topladı. Hatice Ö. topladığı parayı ise döviz bürosu sahibi S.Ç.’ye gönderdi. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Hatice Ö. hakkında 27 Haziran’da gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak Hatice Ö. evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulundu, ardından da pişman olup İzmir Şehir Hastanesi’ne gitti. Psikiyatri kliniğine yatırılan, yemek yemeyi reddeden ve  ifade verecek durumda olmadığı belirtilen Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç.’nin malvarlıklarına el koyuldu.

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DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan döviz bürosunun sahibi S.Ç., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. S.Ç.’nin ifadesinde, “Hatice Ö. bana para getirdi. Ben o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A.’nın sorgusu ise sürüyor. m Kadir ÖZEN / DHA

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#İzmir#Denizbank#Karşıyaka

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