×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 sapık yakalandı... Biri üniversitedeki diğeri ortaokuldaki öğrencilere musalllat olmuştu

Güncelleme Tarihi:

#Yalova Üniversitesi#Otobüs#Sapık
2 sapık yakalandı... Biri üniversitedeki diğeri ortaokuldaki öğrencilere musalllat olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

Yalova Üniversitesi’nden önceki gün akşam saatlerinde KYK yurduna gitmek için minibüse binen İ.D. (20) ile M.A. (21) isimli kız öğrenciler, yüzünde makyaj olan erkek yolcunun tacizine uğradığını öne sürüp şüphelinin görüntülerini sosyal medyada yayınlayarak yardım istedi.

Haberin Devamı

Jandarma ekipleri de isminin Yusuf Yılmaz (21) olduğunu belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden, inancı gereği gözlerine sürme çektiğini söyleyen ve “Son 2-3 yıldır kendime böyle bir tarz yarattım. Satanist falan değilim” diyen Yılmaz, dün ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Ankara Çankaya’da da Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta önceki gün öğlen saatlerinde, E.A. adlı erkek, öğrencilere bakarak mastürbasyon yaparken görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yakalanan sapığı polisler gözaltına aldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova Üniversitesi#Otobüs#Sapık

BAKMADAN GEÇME!