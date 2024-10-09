2 sapık yakalandı... Biri üniversitedeki diğeri ortaokuldaki öğrencilere musalllat olmuştu

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Jandarma ekipleri de isminin Yusuf Yılmaz (21) olduğunu belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden, inancı gereği gözlerine sürme çektiğini söyleyen ve “Son 2-3 yıldır kendime böyle bir tarz yarattım. Satanist falan değilim” diyen Yılmaz, dün ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Ankara Çankaya’da da Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta önceki gün öğlen saatlerinde, E.A. adlı erkek, öğrencilere bakarak mastürbasyon yaparken görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yakalanan sapığı polisler gözaltına aldı.