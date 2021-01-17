2 santimle hayatta

İstanbul Sarıyer Merkez Mahallesi’nde oturan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Emir Kağan Yarıcı (9), 29 Temmuz 2020’de akşam saat 21.30 sıralarında annesi ile birlikte evlerinin yakınında bulunan Hidayetin Bağı Parkı’na gitti. İddiaya göre, büyükler için yapılmış olan spor aletleri ile iç içe olan çocuk oyun parkında arkadaşları ile birlikte ‘ebelemece’ oyunu oynamaya başlayan Emir’in çenesinin sağ tarafına, bir spor aletinin tutma kısmının ucundaki plastik koruma kısmı çıkmış demir saplandı. Oğlunun yanına giden anne Özgül Demir, oğlunun çenesinin alt kısmından bir parça koptuğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Anne Özgül Demir, arkadaşlarının otomobili ile oğlunu hastaneye götürürken, küçük Emir Kağan’ın yüzüne 5 dikiş atıldı. Oğlunun tedavisinin ardından yaşadığı şoku atlatan anne Özgül Demir, avukatı Cemal Cantuğ Kurucu aracılığıyla, sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne durumu bildiren anne Özgül Demir’e, belediyeden gelen cevapta, “İstanbul genelindeki yeşil alanlar, kent ormanları, korular ve mezarlıklar için kent mobilyaları temini, oyun grupları ve fitness aletlerinin bakımı ve onarımı mal alımı işi sözleşme ile İSTON AŞ’ye ihale edilmiştir” denildi.

KUSURLARI YOKMUŞ

Bunun üzerine anne Özgül Demir, bir dilekçe ile İSTON AŞ’ye olayı bildirdi. İSTON AŞ’den gelen cevapta ise özetle, “Kazanın gerçekleştiğini belirttiğiniz Sarıyer Hidayet Bağı Parkı’ndaki ürünler, İSTON ürünü değildir, ticari üründür. Belirtilen hususun haricinde, hangi parka hangi oyun grubunun ve fitness aletinin koyulacağı, ne şekilde yerleşim planı yapılacağı gibi hususlar İBB’ye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğundadır. Başvuru dilekçenizde, kazanın gerçekleştiği zamanın akşam saatlerinde olması ve parkın aydınlatmasının yetersizliğinden bahsedilmiştir. İSTON A.Ş. olarak park aydınlatmaları, sorumluluk ve yetki alanımızda bulunmamaktadır. Rutin kontrollerin yanı sıra bakım ve onarım faaliyetleri Park ve Bahçeler şefliğinin gerek yazılı ve gerekse sözlü talimatları ile gerçekleştirilmektedir. Tarafımızca İBB ile akdedilen tüm sözleşme kaynaklı tüm edimler yerine getirilmiş olup, yaşanan üzücü hadisede tarafımızın kusuru ve sorumluluğu olmadığı kanaatindeyiz” denildi.

‘EVDEN ÇIKAMIYOR’

Oğlunun ölümden döndüğünü söyleyen anne Özgül Demir, “Oğlumu ilk gördüğümde, sanki bir köpek saldırmış da yanağının yan tarafından bir parça koparmış gibiydi. Oluşan delikten yanağının içindeki boşluk gözüküyordu. Yaranın açıldığı bölge, oğlumun şah damarına yalnızca 2 santim mesafedeydi. Yani biraz daha aşağıda olsa ölümle sonuçlanacaktı. Hastanede bulunan doktor, yaranın çok büyük olduğunu ve dikiminin zor olacağını ve yaranın çocuğun yüzünde ömür boyu kalacak şekilde iz bırakacağını söyledi. Oğlum, arkadaşlarının kendisine farklı bakacağı ve alay edeceklerini düşünerek o tarihten beri evden dahi çıkmamaktadır” dedi.



Avukat Cemal Cantuğ Kurucu da “İSTON A.Ş. topu belediyeye attı. Belediyeye de biz talebimizi ilettik ve şu an cevap bekliyoruz. İBB’den gelen cevaba göre maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunacağız. Savcılıktan da ilgililerin tek tek ifadelerinin alınmasını ve sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep ettik” diye konuştu.

KAZADAN SONRA YENİLENDİ

Olayın ardından parkta bulunan aletler kaldırılırken, yeni yapılan düzenlemeyle yerlerine ağaçtan yapılmış oyun aletleri konuldu. Parkın yenilenmesine de değinen anne Özgül Demir, “İlgililer tarafından sorumsuzca ve ihmaller bütünüyle tasarlanarak kurulan park, yaşanılan vahim olay neticesinde hatalı ve kusurlu olduğu tespit edilmiş olacak ki, benim çocuğumun başına bu olay geldikten yaklaşık iki hafta sonra yıkıldı ve yeniden yapılıp 2 ay önce de açıldı” diye konuştu.