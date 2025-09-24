2 sanık için 45’er yıl hapis istendi... Faciadan yine ihmal çıktı

Haberin Devamı

SAMSUN’da Adem Kaya, 27 Nisan’da saat 22.50 sıralarında bir petrol istasyonunda aracını yıkıyordu. Kızları Ayla (5) ve Açelya Mina (7) araçta, eşi Çiğdem (31) ise aracın yanındaydı. Bir anda 10-15 metre yüksekten kaya parçaları düşmeye başladı. Kaya ailesi ne olduğunu bile anlamadan tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak kütlesinin altında kaldı. Anne Çiğdem Kaya yaralandı. Kurtarma ekipleri gelip müdahale etti, babayı ve iki kızını oradan çıkardı. Ama üçü de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çiğdem Kaya heyelandan yaralı olarak kurtulurken, Adem Kaya ve kızları 5 yaşındaki Ayla ile 7 yaşındaki Açelya Mina hayatını kaybetti.

YIKAMA ALANININ RUHSATI YOK

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya dair soruşturmasında istasyon sahibi Mehmet Zeki Gedikli gözaltına alındı. İfadesinde benzin istasyonunun 2011’den bu yana faal olduğunu söyleyerek ‘Her şeyi mevzuata ve denetimlere uygun yaptım, bir suçum yok’ dedi. Ancak oto yıkama alanının ruhsatı olmadığını itiraf etti. İstasyonun gözaltına alınan ‘sorumlusu’ Kemal Yıldırım ise ‘gayriresmi müdür’ olarak çalıştığını ve Mehmet Zeki Gedikli’nin talimatlarıyla hareket ettiğini söyledi. İkisi de tutuklandı.

Savcılık bilirkişi raporu da aldı. Rapora göre iş güvenliği uzmanının hazırladığı risk analizinin ‘doğal afetler’ başlığı altında heyelan, toprak kayması veya kaya düşmesi tehlikelerinden bahsedilmesine rağmen işyeri yetkilileri gerekli önlemleri almadı. Ayrıca oto yıkama bölümü tesisin ‘vaziyet planı’ projesinde gösterilip bir çalışma ruhsatı veya işletme izin belgesi alınmadı.

İddianameye göre de işletme sahibi ve yetkilisi ‘Oto yıkama için ruhsat başvurusu yapmayarak denetim imkânını ortadan kaldırdılar, risk analizinde tespit edilen tehlikeler konusunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alana dair önlemleri almadılar.’

Savcılık iki sanığın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçlarından 45’er yıl ağır hapsini istedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Canik Belediyesi yetkilileri hakkında da ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak’ suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor.