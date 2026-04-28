'2 saattir bir balık tutamadın' deyip döverek gasbetmişti! Yaptığı yanına kalmadı: İşte aldığı ceza

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 12:51

Samsun’un İlkadım ilçesinde sahilde balık tutan M.K.A.’yı (60) “2 saattir bir balık tutamadın” diyerek darbedip denize attıktan sonra ehliyet, banka kartı ve montunu gasbeden tutuklu sanık Umutcan Baysal (20), ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, ‘Kasten yaralama’ suçundan ise 2,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 1 Temmuz 2025’te İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Umutcan Baysal sahilde balık tutan M.K.A.’yı ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbetti. Sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak, kaçtı. Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Umutcan Baysal hakkında ‘Yağma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Umutcan Baysal, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Sanık Baysal, ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, ‘Kasten yaralama’ suçundan ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

