‘2 saatte 200 kİşi geçirdim’

Pazarkule’deki sınır bölgesinde yığılmalar olsa da daha tecrübeli ve bilinçli göçmenler Meriç’ten karşıya geçmeyi tercih ediyor. Bazıları Meriç’in sığ bölgelerinden yürüyerek geçmeye çalışıyor, Nehirdeki adacıkları da bir basamak olarak kullanıyor. Bir kısmını ise Meriç kenarındaki ‘salcı’ denen kişiler lastik botlarla karşıya geçiriyor. ‘Salcılar’ bu hizmet karşılığında göçmenlerden 20 TL alıyor.

YUNANLAR BENİ VURDU

Hürriyet’e konuşan bir ‘salcı’, “Yunan askerleri gelene kadar 200’e yakın kişiyi karşıya geçirdim. Birkaç saatte oldu. Onlar geçmek istiyor, biz de geçiyoruz. Kadınlar ve çocuklar öncelikli” diyor. Yunanların 10 yıl önce kendisini ayaklarından vurduğunu söyleyen ‘salcı’ halen öfkeli. ‘Beni yine vurabilirler’ diyerek kendince işini risk altında yaptığını anlatmaya çalışıyor.