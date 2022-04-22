2 saat 36 dakika işkence

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KONYA’da, Sara Demir’in (24), nişanlısı Murat Demirci (41) ile geçmişte ilişki yaşayan Demet A.’ya (21) 2 saat, M.K. (27) adlı kadına da 36 dakika boyunca rezidanstaki dairede işkence yaptığı ortaya çıkmıştı. Sara Demir ve yanındaki arkadaşı Tuğba Demirci (22) ile Murat Demirci tutuklanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.K.’nın uğradığı işkenceye yönelik 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci’nin 36’şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



‘BİR LİSTE OLABİLİR’



M.K.’nın avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin yaşadığı olay nedeniyle psikolojik destek aldığını belirterek, “Müvekkilimin şu an psikolojisi çok bozuk durumda. Sanık, M.K.’yı bir rezidansa davet ediyor. M.K. da bu daveti kabul edip oraya gittiğinde Murat isimli kişi müvekkilimi içeriye alıyor. M.K. girdiğinde, içeride 2 kadının daha olduğunu görüyor. Bu kişiler kıskançlık krizine girdiklerini iddia ederek müvekkilime saatlerce işkence ediyor. Müvekkilimin saçlarını kesip yüzünde sigara söndürüyorlar, giysilerini parçalıyorlar, cep telefonuna el koyuyorlar.

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Birçok kez de hakaret ediyorlar. Kendisini tehdit ediyorlar, çok zengin olduklarını, kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını, şikâyet ederse bunun sonuçlarına katlanacağını söylüyorlar. O gün orada gerçekten 2 kadına mı işkence edildi, yoksa başka kadınlar da var mıydı? Bunun planlı bir saldırı, programlı bir işkence olduğunu, sıraya alınmış bir liste olduğunu düşünüyoruz. Sırayla kadınları çağırıp, işkence yapıp, bunu da kendi sosyal durumları ve makamları gereği hiçbir şey olmadan atlatabileceğini düşünen 3 caniyi görüyoruz. Biz Türk adaletine güveniyoruz. En yüksek cezayı almaları için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.