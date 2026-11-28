Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu, hattın hizmete alınmasıyla şehirlerarası seyahat sürelerinin kısalacağını belirterek “Bursa’mızdan Ankara’ya ve İstanbul’a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacak. Hattımızın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29.9 milyon yolcu ve 59.7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Bursa’nın sanayi ve üretim gücünü raylar üzerinden limanlarımıza ve dünya pazarlarına bağlayacağız” dedi.

Gözden Kaçmasın Genel izlenimlerle üç bakanlı toplantı Haberi görüntüle

Kent içi raylı sistem çalışmalarına da değinen Uraloğlu, “Yaklaşık 56.5 kilometrelik bir raylı sistem var Bursa’mızda. O da genelde doğu-batı yönündedir. Kuzey-güney ve çapraz bağlantıları da yapmamız gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanımız üç ana güzergah üzerinde önemli çalışmalar yaptı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz ile. Bunları da belli bir öncelik sırasına göre artık uygulamaya geçelim noktasında kararlar aldık” dedi. Bakan Uraloğlu ardından, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekilleri ve protokol ile hızlı trene bindi. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, “Bursa’yı görmek isteyen vatandaşlarımızın kavuşmayı arzu ettiği bir projenin test sürüşündeyiz” diye konuştu.