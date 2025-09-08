2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı! | 'Üzerine çullanıp polislere teslim ettik'

Haberin Devamı

İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda Emniyet Müdürümü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırıda polis memuru Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memuru Murat Dağlı hafif yaralandı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırıya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken 16 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir ara sokakta kaldırıma yatırılarak etkisiz hale getirildiği, yanında ise çok sayıda pompalı tüfek kovanının olduğu görüldü. Saldırgan yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Ayrıca görüntülerde polislerin saldırgana sorular sorduğu, üzerinden çıkanların dışında başka bir şey olup olmadığını öğrenmeye çalıştığı görüldü.

Haberin Devamı

"SALDIRGAN BU SOKAKTA OTURUYORDU"

İzmir Valisi Süleyman Elban, olaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elban "Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Katil zanlısı 16 yaşında ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı.

Haberin Devamı

SALDIRGAN AİLENİN TEK ÇOCUĞU

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde okuduğu ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi. Ailenin uzun yıllardır aynı yerde ikamet ettiği, babasının ise bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

'KARŞILIKLI ÇATIŞMA ÇIKTI’

Mahallede oturan Ahmet Babacan yaşananları anlattı. Babacan, “Sabah silah seslerini duydum. Sonra bir komşumun ‘Karakola saldırı var’ diye seslendiğini duydum. Balkona çıkınca karşı komşum ‘Sizin balkonun altında’ dedi. İşaret edince komşuma da sıktı, yaralandı. Sokağın sonuna doğru koşmaya başladı. Biz de görünce aşağıya indik. Arkasından gelen bir polis vardı. Polisimiz de vuruldu. Bir sivil polis daha geldi. Gelen polisimiz de sıkmaya başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk. Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik. Saldırganın babasını tanıyoruz, efendi biri 15 seneden beri burada oturuyor. Hatta babasının haberi yoktu. Babasını uyandırdık. Babasının haberi dahi yoktu. Arabaya gelip görünce babası yıkıldı, kaldı. Pompalı tüfek babasının ruhsatlı tüfeğiymiş. Yaklaşık 40-50 tane mermi vardı. Bıçağı vardı. Kapüşon takmıştı" dedi.

Haberin Devamı

‘SİLAH SESLERİ DUYDUK’

Mahallede yaşayan Sema Hüner, "Sabahleyin bu işte 9'a doğru silah sesi duydum. Buradan baktım çocuk karşı apartmanın altına saklandı o ara ateş etmiş. Sonra oradan arkadan kaçarak gitti. Tekrar silah sesleri duyduk. Emniyet müdürü peşinden koştu, komşular ne tarafa gittiğini tarif etti" diye konuştu. (DHA)

Haberin Devamı