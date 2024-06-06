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Canlarını hiçe saymışlar! 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı

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#Kayseri#Uçak#Pilot
Canlarını hiçe saymışlar 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:13

Kayseri'de 2 pilotun şehit olduğu eğitim uçağı kazasına müdahale eden görgü tanıklarından tarım işçisi Kasım Tutan (48), "Önce üzerimizde dolaştı. Yukarıdayken 2 takla attı, motor sesi geldi. Ardından da kafa üstü tarlaya düştü. 5 bidon su vardı. Hepsini uçağa döktüm. Amacımız, cenazelerin yanmasını önlemekti. Elimizden geleni yaptık" dedi.

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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 4 Haziran'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen, şehit oldu. Uçak düştükten sonra bölgede bulunanlar ile tarım işçileri, enkaza müdahale etmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bölgede bulunanlar ile tarım işçilerinin uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazıların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

Canlarını hiçe saymışlar 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı

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‘2 KEZ PATLAMA OLDU’

Kaza sonrası görgü tanıkları, DHA'ya konuştu. Şanlıurfa Siverek'ten tarım işçisi olarak kente gelen Kasım Tutan, "Aramızda 300 metre mesafe vardı. Önce üzerimizde dolaştı. Yukarıdayken 2 takla attı, motor sesi geldi.

Canlarını hiçe saymışlar 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı

Ardından da kafa üstü tarlaya düştü. 5 bidon su vardı. Hepsini uçağa döktüm. Amacımız, cenazelerin yanmasını önlemekti. Su bulamayanlar ise uçağa toprak attı. Müdahale ederken de patlama oldu. Elimizden geleni yaptık. Patlama sonrası herkes yere yattı. 2 kez patlama oldu. Yan tarlada çalışan 15 işçi vardı" diye konuştu.

Canlarını hiçe saymışlar 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı

'BİR ANDA YERE ÇAKILDI'

Bölgede yaşayan Yusuf Bayram ise enkaza ilk müdahale eden isimlerden olduğunu söyleyerek, "Hemen aracıma atlayıp, olay yerine gittim. Enkaza müdahale ettik. Yetkililere haber verdik. Uçak üzerimizde 30-45 dakika arasında uçtu. Sonra herhalde motor durdu. Çünkü bir anda yere çakıldı. 2 kez patlama oldu. Yangın daha da büyüdü. Sonra ellerimizle toprak atarak söndürmeye çalıştık. Cenazeler yanmasın diye mücadele ettik" dedi.

Canlarını hiçe saymışlar 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı

Canlarını hiçe saymışlar 2 pilot şehit olmuştu... Düşen uçağa müdahale eden vatandaş o anları anlattı


 

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#Kayseri#Uçak#Pilot

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