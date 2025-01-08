Ã‡elik yelek ve zÄ±rhlÄ± araÃ§la sevk edildi | 2 personeli Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: PTT binasÄ±ndaki katliamda dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren detay

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Olay, dÃ¼n akÅŸam, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde meydana geldi. MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n kargo birimine gelen H.K., babasÄ±na ait banka kartÄ±nÄ±n kendisine verilmesini talep etti. H.K.'nin bu talebi kabul edilmeyince Ã§alÄ±ÅŸanlarla tartÄ±ÅŸtÄ±.

TartÄ±ÅŸma, silahlÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. H.K., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±p, otomobiliyle kaÃ§tÄ±. KurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸi kargo daÄŸÄ±tÄ±m mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim OkumuÅŸ ile temizlik gÃ¶revlisi Ã–mer BeyazÄ±t yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan 2 yaralÄ±, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan OkumuÅŸ ve BeyazÄ±t, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

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SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaÃ§an ÅŸÃ¼phelinin aracÄ± Fener Mahallesi'nde terk edilmiÅŸ halde bulundu. Ã‡evreyi Ã§embere alan ekipler, ÅŸÃ¼pheliyi CamiÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde saklandÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli, hastanedeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi. ÅžÃ¼phelinin tamamlanacak sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY ANI KAMERADA

SilahlÄ± saldÄ±rÄ± anlarÄ±, gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de; H.K.'nin kargo daÄŸÄ±tÄ±m mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim OkumuÅŸâ€™a yumruk attÄ±ÄŸÄ±, daha sonra aralarÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganÄ±n belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± silahla OkumuÅŸ ve arbedeyi ayÄ±rmak iÃ§in araya giren temizlik personeli Ã–mer BeyazÄ±tâ€™a ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar yer aldÄ±.

Olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma sÃ¼rerken, usulsÃ¼z iÅŸlem talebine olumsuz yanÄ±t almasÄ± Ã¼zere, 2 PTT gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼ren H.K.'nin, 14 el ateÅŸ ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Ã‡ELÄ°K YELEKLE ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

Rize'de geldiÄŸi PTT BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kargo biriminde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kargo DaÄŸÄ±tÄ±m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim OkumuÅŸ ile temizlik gÃ¶revlisi Ã–mer BeyazÄ±tâ€™Ä± tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan H.K., tamamlanan gÃ¶zaltÄ± sorgusu sonrasÄ± Ã§elik yelek giydirilerek geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda zÄ±rhlÄ± araÃ§la adliyeye sevk edildi.Â



BAKAN URALOÄžLU, RÄ°ZEâ€™DE

Selim OkumuÅŸ'un cenazesinin bugÃ¼n ikindide HemÅŸin ilÃ§esinde, Ã–mer BeyazÄ±t'Ä±n cenazesi ise DerepazarÄ±'nda topraÄŸa verilecek. Rize'ye gelen UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Abdulkadir UraloÄŸlu, cenazelere katÄ±lÄ±p, ailelere taziye ziyaretinde bulunacak.

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Ã–te yandan Selim OkumuÅŸ'un 26 yÄ±ldÄ±r PTT bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, evli ve 2 kÄ±z babasÄ± olduÄŸu; 20 yÄ±llÄ±k PTT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan Ã–mer BeyazÄ±t'Ä±n da 7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

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