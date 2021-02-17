2 partiye bilgilendirme... Fotoğrafları gösterdiler

Bakanlar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, “Neden bunca zaman beklendi? 2015’ten beri ne yaptınız?” diye sorduğu belirtildi. Ardından iki bakan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Akar ve Soylu, görüşmelerde şehit edilen 13 vatandaşın vücut bütünlüğünün bozulmadığına dair fotoğrafları ve otopsi raporunu içeren dosyayı gösterdi. Operasyon hakkında harita üzerinde bilgi verildi, 13 rehinenin kurtarılması için maksimum çaba sarf edildiği anlatıldı.