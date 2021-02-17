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Rifat BAŞARAN - Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2 partiye bilgilendirme... Fotoğrafları gösterdiler

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
2 partiye bilgilendirme... Fotoğrafları gösterdiler
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki parti liderine Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme ziyareti yaptı.

Bakanlar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, “Neden bunca zaman beklendi? 2015’ten beri ne yaptınız?” diye sorduğu belirtildi. Ardından iki bakan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüştü. Edinilen bilgiye göre Akar ve Soylu, görüşmelerde şehit edilen 13 vatandaşın vücut bütünlüğünün bozulmadığına dair fotoğrafları ve otopsi raporunu içeren dosyayı gösterdi. Operasyon hakkında harita üzerinde bilgi verildi, 13 rehinenin kurtarılması için maksimum çaba sarf edildiği anlatıldı.

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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