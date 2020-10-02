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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

2 otomobilde uyuşturucularla yakalanan 5 kişiye gözaltı

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2 otomobilde uyuşturucularla yakalanan 5 kişiye gözaltı
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ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramalarda, uyuşturucularla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan uygulama noktasında, 2 otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptıkları aramalarda; 10,9 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 1,4 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan polis, otomobillerdeki M.F.İ., A.B., S.A., Ö.Ç ve M.D.’yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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