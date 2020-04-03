2 Nisan Süper Loto sonuç sorgulama ekranı - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (22 milyon 1 kişiye çıktı)

Süper Loto canlı çekilişi sonuçları 2 Nisan Perşembe akşamı noter huzurunda gerçekleşen kuranın ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 650. hafa Süper Loto çekilişi sonrası, haftanın ikramiye kazandıran 6 şanslı rakamı ve ikramiye oranları, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Büyük ikramiyenin geçen hafta 19 milyon TL'ye katlandığı Süper Loto'da gözler, Süper Loto sonuçlarına çevrildi. Peki, Süper Loto'da dev ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, 2 Nisan 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları ve MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranına göre bu haftanın şanslı numaraları.

2 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleşen Süper Loto çekilişinde nefesler tutuldu. İkramiye oranının 20 milyona yaklaştığı 2 Nisan Süper Loto canlı çekilişi sonuçları noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan 6 şanslı rakam şunlar;

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 2 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.