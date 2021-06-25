2 milyon TL'lik soygun böyle ortaya çıktı! Polise rüşvet sonrası...

İstanbul genelinde 200 ekiple görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Ekipler, Avcılar’da yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdu. 2 milyon TL’lik fabrika soygunun adım adım çözülmesine giden yol da bu önleyici denetimle başladı.

Sürücünün üzerinden 20 bin TL para çıktı, ehliyeti yoktu. Diğer yolcuda da 3 gram eroin çıktı. Bunun üzerine Mahkeme kararıyla araçta detaylı arama kararı alındı. Bu aramada 1 adet altın madalyon kolye, siyah poşetler içerisinde balya halinde yaklaşık 1 milyon lira para bulundu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

Şüpheliler, “Döviz bozdurduk, ev alacağız” dediler. Araca el konuldu, aracın da soygun parasıyla alındığı tespit edildi. İki zanlı polise, “Uzatmayın şu 100 bin lirayı alın bizi bırakın” dedi. Polis rüşvet teklifini tutanağa geçirip, zanlıları karakola götürdü.

Yapılan soruşturmada, zanlıların Beylikdüzü’nde ambalaj fabrikasından 2 milyon liralık, döviz, para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Zanlılar ifadelerinde, “Bilezikleri eritip kuyumcuya sattık, dövizleri bozdurup araba aldık. Delil bırakmamak için kamera kayıt cihazını da çaldık” dediler.

ALTIN MADALYON DETAYI

Fabrika sahibi, paranın yanı sıra bulunan, Yahudiliğin sembolü olan altın madalyon benim için çok önemliydi, bulunmasına çok sevindim” ifadelerini kullandı.

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