2 milyon seyahat belgesi başvurusunun yarısına izin

Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik, asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Soylu, 30 Nisan’dan itibaren 81 ilde 609 noktayla GAMER üzerinden temas kurulduğunu, günlük olarak ani ve acil meselelerin buradan takip edildiğini anlattı.

Soylu, her sabah 18 büyükşehirin toplu taşıma rakamlarını aldıklarını ve 10 milyon civarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

- “Normal kısıtlamalarda bu yaklaşık 3-4 milyona kadar düşüyordu. Şu anda da günlük 500-600-700 bin seviyelerinde.

- 10 milyon 544 bin 980 kişiye e-Devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi. Bu önemli bir rakamdır. İlk gün aksama söz konusu oldu ama o aksama sistem üzerindeki yoğunlaşmadan kaynaklanan aksamaydı, ikinci ve üçüncü günlerde çok doğal olarak bu aksamalar ortadan kalktı.

- 2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu. 945 bin 834’üne izin verdik, 982 bin 369’una da e-başvuruya koyduğumuz kriterlere uymadığı için izin verilmedi. 105 bin 533 başvuru için inceleme sürüyor.

- Özellikle şehirler arası trafikte veya toplu taşımadaki yolcu durumuna ilişkin, 29-30 Nisan 2021 tarihinde 5 bin 471 sefer yapıldı. Yolcu sayısı da 159 bin 550 idi. Bu, tam kapanmanın başladığı, tam kısıtlamanın olduğu gündeki rakam. 11 Mayıs 2021 tarihinde sefer sayısı 1390 ki bayram öncesi olmasına rağmen. Yolcu sayısı da 22 bin 800.

- Bayramda şehirler arasında 1167 kontrol noktasında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak. Şehir içinde 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 personelimiz görev yapacak. Yine 7/24 esasına göre özellikle motorize ve yaya ekipler marifetiyle 13 bin 938 ekip, 78 bin 230 kolluk personeli de bu tip salgın denetimlerini gerçekleştirecek. 17 Mayıs’tan başlayıp 24 Mayıs’a kadar toplam 174 bin 178 personel şehirler arası, şehir içi denetimlerde görev alacaklar.

17 MAYIS SONRASINA KABİNE KARAR VERECEK

- 17 Mayıs 05.00’ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız.”

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