2 milyon mamografiye dijital analiz

ERKEN TEŞHİS KOLAYLAŞTI

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; meme kanseriyle mücadelede ‘Mamografi Tarama Raporlama Sistemi’ hayata geçirildi. 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu yapay zekâ desteğiyle incelendi. Bu sayede meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönem başlatılırken tedavide de başarılı sonuçlar elde edildi. 40-69 yaş aralığındaki kadın vatandaşlara yönelik yürütülen tarama programı kapsamında; KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çekilen tüm görüntüler yüzde 100 dijital ve merkezi bir sistemde toplandı. Sistemin kalbinde yer alan yapay zekâ algoritmaları, şüpheli bulguları en az sapma payıyla tespit ederek radyologlar için kritik bir ‘karar destek mekanizması’ oluşturdu.

MHRS’DE ÖNCELİK VERİLDİ

Bu teknoloji sayesinde, şüpheli bulgular sistem tarafından otomatik olarak önceliklendirilerek radyologların önüne ilk sırada getirildi ve bu sayede raporlama süreci daha da hızlandı. Sistem, sadece teşhis aşamasına değil, sevk sürecine de ivme kazandırdı. Mamografi görüntülerinde şüpheli bulgu saptanan hastalar için tarama yapılan sağlık kuruluşu tarafından MHRS üzerinden ‘öncelikli randevu’ oluşturuldu. Hastalar, ek tetkikler için doğrudan üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye en erken evrede başlamaları sağlandı.