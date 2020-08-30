2 milyon liralık ürünü teslim etmeyen nakliyeciler yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki bir fabrikadan 25 Temmuz'da piyasa değeri 2 milyon TL olan temizlik malzemesi, İzmir’e gitmek üzere bir kamyona yüklendi. Ürünlerin teslim tarihinde İzmir’deki alıcıya ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri, kamyonculara da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin S.P. ve E.E. olduğunu belirledi. Benzer suçlardan 6 sabıka kaydı olan E.E. ile 10 sabıka kaydı olan S.P., İstanbul’un Pendik ilçesinde saklandıkları otele düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Fabrikadan çalınan temizlik malzemeleri, Tuzla’daki bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edilirken emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi