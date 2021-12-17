2 milyon lira ödülle aranan terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK’lı Orak’ın geçmişte birçok saldırıya katıldığı bildirildi. Orak’ın katıldığı eylemlerden bazılarının şunlar olduğu kaydedildi: “2 Ağustos 2019’da Nusaybin’de, üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele silahlı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı’nın şehit edilmesi ve 7 jandarma personelinin yaralanması; 5 Ağustos 2019’da Nusaybin’de el yapımı patlayıcı (EYP) ile 3 jandarma personelinin yaralanması; 22 Eylül 2019’da Nusaybin’de EYP saldırısı sonucu Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi ve 26 Temmuz 2020’de Nusaybin’de Yılmaz Demir isimli vatandaşın öldürülmesi.”