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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2 milyon kaçak ilaç

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
2 milyon kaçak ilaç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe kaçak ve sahte ilaç depoladığı tespit edilen ecza depolarına operasyon yaptı.

Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde 3’ü ecza deposu 9 adrese eşzamanlı baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan 1 milyon 757 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan ilaç ele geçirildi. Ayrıca 102 bin 100 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca da bulundu.

Ele geçirilen hapların, Sağlık Bakanlığı’nın karekod sistemine uyumlu olmadığı ortaya çıktı. İlaçların sahte ya da kaçak olduğu değerlendirilirken, Sağlık Bakanlığı da ayrıca soruşturma başlattı.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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