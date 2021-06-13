2 milyon kaçak ilaç

Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde 3’ü ecza deposu 9 adrese eşzamanlı baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan 1 milyon 757 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan ilaç ele geçirildi. Ayrıca 102 bin 100 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca da bulundu.

Ele geçirilen hapların, Sağlık Bakanlığı’nın karekod sistemine uyumlu olmadığı ortaya çıktı. İlaçların sahte ya da kaçak olduğu değerlendirilirken, Sağlık Bakanlığı da ayrıca soruşturma başlattı.

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