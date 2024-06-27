Timur Cihantimur'un 2 milyon dolarlık teklifine savcıdan ret: Bırakırsak tekrar kaçabilir

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İstanbul’da 1 Mart tarihinde ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçmasına yardımcı olan annesi Eylem Tok, Türkiye’ye iade davasının ikinci duruşması için bugün ABD’deki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde hâkim karşısına çıkacak.

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Tok, 14 Haziran’da tutuklandıktan sonra ilk olarak mahkemeye 18 Haziran’da çıkarılmıştı. Hâkim Donald L. Cabell, ‘suçluyu koruma’ suçundan Türkiye’ye iadesi talep edilen Tok’un davasını 27 Haziran’a ertelemiş tarafların detaylı savunma hazırlamalarına hükmetmişti. Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dün Tok’un davasının 1 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.

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ISLAHEVİNİN ŞARTLARINDAN ŞİKÂYET ETTİ

Cihantimur da annesi Tok gibi tutuklu yargılanıyor. İki kez hâkim karşısına çıkan ve avukatları tarafından tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti. Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi. Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtip mahkemeye bir adres göstererek orada kalabileceğini öne sürmüştü. Hâkim, Cihantimur’un tutuklu yargılanma halini devam ettirse de henüz nihai bir karar vermiş değil.