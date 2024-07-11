2 milyon dolarlık kefalet başvurusu reddedildi

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İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur’un 16 yaşındaki oğlu Timur, ciple 5 kişiye çarpmış, kaza sonucu bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ise hayatını kaybetmişti. Olay yerine gidip yaralıların telefonunu çalan anne Eylem Tok ile oğlu önce Mısır’a, buradan da ABD’ye kaçmıştı. Aylarca saklanan anne ve oğlu, Türkiye’nin iade talebi üzerine 14 Haziran’da Boston’da yakalanmıştı.

Anne ve oğlunun Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın görülmesine Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi’nde devam edildi. Baba Bülent Cihantimur, mahkemeden 2 milyon dolarlık kefalet karşılığında oğlunun serbest bırakılmasını talep etmişti. Talebi reddeden hâkim Donald L. Cabell, 47 sayfalık gerekçeli kararında Cihantimur’un kaçma riski olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasına hükmetti.

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3 ISLAHEVİNDEN BİRİNİ SEÇECEK

Timur Cihantimur’un şikâyetçi olduğu gözetim yerinin değiştirilmesine de karar verildi. Daha önceki duruşmalarda Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin çok zor şartlar altında olduğunu ifade etmişti. Savcı Cihantimur’un başka ıslahevine nakil talebini değerlendirip 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının seçtiği 3 ıslahevinden birine, Timur Cihantimur’un yakın zamanda nakil olması bekleniyor.