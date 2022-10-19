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2 milyon 900 bin dolarlık elması gasp eden 2 şüpheli tutuklandı

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#Elmas#Gasp#Bodrum
2 milyon 900 bin dolarlık elması gasp eden 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 18:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olan elması satmak istedikleri kişiler tarafından gasp eden 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 17 Ekim günü Akyarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (57), G.B. (55), O.E. (30), K.D. (23) ve M.K. (40) piyasa değeri 2 milyon 900 bin dolar olan H.B.'ye ait elması satmak için A.Y. (25), G.K. (25) ve A.E. (22) ile buluştu. Pazarlık sırasında H.B., 3 şüpheli tarafından silah zoruyla gasp edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 parça elmas ve 2 tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve G.K. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Elmas#Gasp#Bodrum

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