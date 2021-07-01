'2 milyon 600 bin öğrenciye neden bu kadar zor sordunuz?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili “O parayı sizden uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Kanal İstanbul için avuç ovuşturan finans kuruluşlarını, müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bu parayı bizzat Tayyip Erdoğan’dan isteyeceksiniz. Paranızı onun şahsi hırslarına veriyorsunuz, geriye de bir zahmet kendisinden alacaksınız. Bizden kapik işlemez” ifadesini kullandı. Akşener, TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

ÖĞRENCİYE NEDEN GICIK OLUYORSUNUZ?

(TYT-AYT soruları) Sayın Erdoğan’a ve eğitim gurusu ambalajıyla göreve getirdiği Milli Eğitim Bakanı’na sormak istiyorum: Siz bu öğrencilere neden böyle gıcık oluyorsunuz? 1.5 yıldır, kesintiler ve zorluklarla eğitimlerine devam etmeye çalışan 2 milyon 600 bin gencimizin önüne getirilen sınavın bu kadar zor, soru formlarının da bu kadar farklı olmasının sebebi nedir? Çocuklarımız için bu olağanüstü sürecin olumsuz etkilerini en aza indirecek tedbirler almak yerine sınavı iyice zorlaştırarak öğrencilerimizi şaşkına çevirmeyi adeta onları cezalandırmayı tercih ettiniz.”

ARTAGAN’I TANITTI

Akşener'in tanıttığı Artagan Projesi ise şöyle: “Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın adıdır. Artagan, tüm mali kayıt ve denetimin yapay zeka aracılığıyla yapılmasını sağlayan özerk mali denetim ağıdır.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara