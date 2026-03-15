2 milyon 425 bin 560... YKS’ye en düşük başvuru bu yıl

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan sınav süreci yaklaşırken adayların yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu belirtti. Özvar paylaşımında, sınava hazırlanan öğrencilerin gösterdiği çaba ve fedakârlığın farkında olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum.”

YILLARA GÖRE BAŞVURU SAYILARI

YÖK verilerine göre son yıllarda YKS’ye başvuran aday sayıları şöyle: 2025’te 2 milyon 560 bin 649, 2024’te 3 milyon 120 bin 870, 2023’te 3 milyon 527 bin 443, 2022’de 3 milyon 243 bin 334, 2021’de 2 milyon 607 bin 715 ve 2020’de 2 milyon 436 bin 958 oldu. Bu yıl gerçekleşen 2 milyon 425 bin 560 başvuru ise son yılların en düşük rakamı oldu.