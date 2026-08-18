2 milyon 385 bin TL verip sıfır otomobil aldı, ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı

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Günaştı, sıfır araç satın almadan önce başka bir bayide bulunan otomobilin arka çamurluğunda fabrika kaynaklı boya bulunduğunun kendisine bildirildiğini ve bu nedenle söz konusu aracı almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kusursuz bir araç istediğini özellikle belirterek başvurduğunu anlatan Günaştı, burada kendisine aracın kusursuz olduğunun söylendiğini ifade etti.

İkiz bebekleri bulunduğunu ve araç satın alma sürecinde zaman açısından zorlandığını belirten Günaştı, aracı teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüğünü söyledi. Ekspertiz sonucunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Günaştı, raporda aracın ön kaputunda sök-tak işlemi bulunduğunun ve boya kalınlığının diğer bölümlere göre belirgin şekilde yüksek olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Ben zaten sıfır araç alıyorum, kusursuz olsun istiyorum diyerek başka bayideki aracı almamıştım. Özellikle kusursuz araç istediğimi söyledim. Bana ellerinde kusursuz araç olduğunu söylediler. Aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüm. Sonuç karşısında şok oldum. Ön kaputta hem sök-tak işlemi hem de diğer bölümlere göre çok daha yüksek boya ölçümü çıktı" dedi.

Ekspertiz raporunun ardından aracı Bursa'daki bayiye geri götürdüğünü belirten Günaştı, aracın değişimini talep ettiğini ancak talebinin kabul edilmediğini öne sürdü. İlk etapta bayiden "Biz de bilmiyorduk" şeklinde cevap aldığını belirten Günaştı, "Ben bu aracı istemiyorum. Kusursuz araç istediğimi en başından açıkça söyledim. Kusuru öğrendiğim anda da aracı geri götürdüm. Ben tüketiciyim ve kanunun bana tanıdığı seçimlik haklarımı kullanmak istiyorum" diye konuştu.

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"ARACI SATARKEN BU KUSURU ANLATMAK İSTEMİYORUM"

Aracın bu haliyle ileride değer kaybına uğramasından endişe ettiğini ifade eden Günaştı, "Ben bu aracı seneye satmaya kalktığımda karşımdaki kişiye ön kaputtaki sök-tak işlemini anlatmak zorunda kalmak istemiyorum. Sıfır araç almamın sebebi zaten uzun süre herhangi bir kusur ve değer kaybı düşünmeden kullanabilmekti" dedi.

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Aracı 2 milyon 385 bin liraya satın aldığını belirten Günaştı, başka bayide arka çamurluğunda fabrika boyası bulunduğu söylenen aracın 2 milyon 320 bin liraya teklif edildiğini, buna rağmen kusursuz araç almak için daha yüksek bedel ödemeyi tercih ettiğini söyledi.

"40 GÜNDÜR BU MAĞDURİYETİN İÇİNDEYİM"

Aracı aldıktan sonra ailesiyle tatile çıkmayı planladığını ancak yaşanan süreç nedeniyle planlarının iptal olduğunu anlatan Günaştı, yaklaşık 40 gündür mağduriyetinin giderilmesini beklediğini belirterek, "İkiz kızlarımla beraber mutlu bir şekilde tatile çıkmayı hayal ediyordum. Bunun yerine hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kaldım. Şu anda aracı emanet olarak kullanıyorum. Aldığımız günkü heyecanla araç kamerası ve koltuk kılıfları almıştık. Hâlâ bunları bile takamadık. Aracın üzerindeki jelatinleri dahi sökemedik. Çünkü bu aracı bu şekilde kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"İKİ EKSPERTİZ VE BİLİRKİŞİ RAPORUM VAR"

Aracın ayıplı olduğuna ilişkin iki ayrı ekspertiz raporu ve bilirkişi raporu bulunduğunu belirten Günaştı, taraflar arasında arabuluculuk sürecinin de gerçekleştirildiğini ancak anlaşma sağlanamadığını dile getirerek, "Benim talebim çok açık. Kusurlu olduğunu düşündüğüm bu aracın misliyle, yani kusursuz yeni bir araçla değiştirilmesini istiyorum. Büyük şirketlerden sorumluluk almalarını ve tüketicinin mağduriyetini gidermelerini bekliyorum" dedi.

Yaşadığı sürecin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Günaştı, "Biz vatandaşlar bu paraları kuruş kuruş biriktirerek, gerektiğinde borçlanarak ödüyoruz. Büyük şirketlere paramızın karşılığı alacağımıza güvenerek gidiyoruz. Sıfır araç alırken bile ‘Acaba bir kusuru var mı?' diye düşünmek zorunda kalmak beni çok üzüyor. Ben kusursuz araç almak için bayiye gittim ve hakkım olanın bana verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

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Günaştı, Ticaret Bakanlığı ve ilgili yetkililerden yaşadığı mağduriyetin giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediğini belirtti.

FİRMA: 300 MİKRONA KADAR ÇIKABİLİYOR

Bayii yetkilileri ise kaput vidalarında görülen sök-tak ayarın, araçların sevkiyat ve taşıma sürecinde yapılan kaput ayarlarından kaynaklanabileceği ifade edildi. Yetkililer, söz konusu durumun araçta üretim hatası veya ayıp anlamına gelmediğini belirtti. Firma yetkilileri ayrıca boya kalınlığı konusunda markanın üretim standartlarına dikkati çekti.

Markanın Türkiye'nin resmi garanti bilgilerinde, "Üretim standartlarına göre, aracın tüm dış panel boyasında boya kalınlıkları 50 mikron ile 300 mikron arasında değişebilir" ifadesi yer alıyor.

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Günaştı'nın ekspertiz raporunda ise kaputun "orijinal" olduğu belirtilirken, motor kaputu vidalarında "sök-tak ayar" bulunduğu, menteşelerin vida bölgelerinde boya uygulaması yapıldığı ve kaput mikron değerinin 140-160, aracın genelinin ise 75-90 mikron aralığında olduğu kaydediliyor.