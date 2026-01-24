×
Gündem Haberleri

#Siber Suçlar#Dolandırıcılık#Sosyal Medya Suçları
2 milyarlık hesap hareketi... Yeni suç trendi siber suçlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

SİBER suçlara yönelik 17 ilde 2 haftada yapılan operasyonlarda 118 kişi yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin 2020-2026 döneminde banka hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

68’İ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 118 şüpheliden 68’inin tutuklandığını belirterek, “17 il merkezli siber dolandırıcılık suçuna yönelik jandarma tarafından son iki haftada yapılan operasyonlarda 2020-2026 döneminde banka hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 68’i tutuklandı, 45’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yakalanan şüphelilerin, yasadışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu’ gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi” dedi.

